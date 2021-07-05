Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Gökşen ve edebiyat öğretmeni Mehmet Çetinkol’un ortak çalışması ile hazırlanan kitapta; Avşar Hoca’nın hayatı, sanatı, sanatını etkileyen unsurlar, şiirlerinin yapısı ve muhtevası alındı. Böylece hem edebiyat hem de bilim dünyasına önemli bir kaynak olan kitap ile Mehmet Avşar’ın Türk edebiyatı içerisinde hak ettiği yeri alması amaçlandı.

EN GENİŞ ÇERÇEVELİ ESER

Avşar Hoca hakkında yapılmış çalışmalar içinde en kapsamlısı olan eser; Mehmet Avşar’ın hayatı ve şiirlerinin muhtevası olmak üzere iki bölüm halinde hazırlandı. Kitapta 132 şiir ve 99 dörtlük yer aldı. Şiirlerinde; Abdurrahim Karakoç, Arif Nihat Asya ve Necip Fazıl Kısakürek gibi edebiyatçı şahsiyetlerin etkisinin olduğu bilinen Avşar Hoca, “milli vezin” kabul edilen heceyi kullanan şairlerden biriydi.