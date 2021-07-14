Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin “Ulusal Uzun Metraj”, “Belgesel” ve “Kısa Film” dallarındaki yarışmalar için başvurular başladı. 2-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak festival çerçevesinde “Antalya Film Forum” ve “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması” da düzenlenecek ve toplam 1 milyon 400 bin TL ödül dağıtılacak. Festivalin internet sitesinden yapılacak müracaatlar için son tarih ise 9 Ağustos olarak tespit edildi. Öte yandan festivalde geçen sene ilk defa gerçekleştirilen açık hava gösterimleri bu sene de devam edecek.

SABANCI'YA SON BAŞVURU TARİHİ 19 KASIM

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın 2021 yılı başvuruları da başladı. Altıncısı gerçekleştirilecek yarışmanın teması “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” olarak belirlendi. Bu sene yarışmaya başvurular 19 Kasım’a kadar sürecek.

Türk Kızılay çatısı altında 1-5 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne de başvurular ise 1 Ekim’e kadar devam ediyor.

'Çocuk Tiyatro Festivali' başlıyor Özel tiyatrolarla dayanışmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesinde yer alan çocuk oyunları seyirciyle buluşuyor.

Bulutların üstünde edebiyat festivali Bu sene 13’üncüsü düzenlenecek İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 1-5 Haziran tarihleri arasında ilk defa sadece dijital ortamda edebiyatseverlerle buluşacak.