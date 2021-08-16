Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatın ve tabiatın birlikteliğine övgü mahiyetindeki “Kıraçta Heykel” sergisi, seyircisini mekânların dışına çıkarıp şiirsel bir yolculuk vadediyor. Baksı Müzesinin yer aldığı kıraç sırttan Çoruh Nehri’ni seyreden sanat eserleri, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bölgeye yeni bir bakış getiriyor. Açık hava sergisinde Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş’un eserleri yer alıyor. Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödüllerinin kazananları ise Depo Müze’de gösterime sunuluyor.

Ara Güler’e Galata Kulesi’nde 93. yaş günü sergisi Türkiye’de fotoğrafçılığın efsanelerinden Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan bir antoloji Galata Kulesi’nde ziyarete açılacak.