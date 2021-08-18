Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Üsküdar Nevmekân Sahil Galeri’deki sergide, sanatçı Gülümser Sarıalioğlu’nun sıra dışı minyatür eserleri de dikkat çekiyor. On sekiz senedir tezhip ve minyatür sanatıyla uğraşan Sarıalioğlu, geleneksel minyatürleri eski fotoğraflarla birleştirerek çarpıcı eserler meydana getiriyor. Eserlerde eski bayramlar tasvir ediliyor.

O DÖNEMİ YAŞIYORUM

Minyatür sanatıyla fotoğrafla birleştirme fikrinin karantina günlerinde oluştuğunu söyleyen Sarıalioğlu “Osmanlı dönemine ait bir fotoğraf arşivim var. Bu arşivi kullanarak farklı minyatürler oluşturdum. Siyah beyaz fotoğraflara biraz renk katarak bugüne taşımak istedim. Özellikle ilgimi çeken şey Osmanlı İstanbul’u… Fotoğraflara minyatür yaparken sanki o dönemi yaşıyor gibiyim. Bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım” diyor.

Minyatürün tarihî bilgiyle yapılabileceğini söyleyen Sarıalioğlu şöyle konuşuyor: Minyatür temelsiz yapılmaz; var olan şeylere dayalıdır. Osmanlı dönemlerinde bayramın gelenekleri var. Yüksek tepelerde fişekler atılıyor, meydanlarda çadırlar kuruluyor, eğlenceler ve sandal sefaları yapılıyor. Benim yaptıklarım da aslına uygun şeyler.

Yapay zekâ sanatı Ege sahillerinde Ouchhh Stüdyo, Zenger ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen ‘Parallel Universe’ sergisinin ardından DasDas iş birliğiyle ‘Multiverse Portal’ sergisi Bodrum’daki Yalıkavak Marina’da açıldı.

Ara Güler’e Galata Kulesi’nde 93. yaş günü sergisi Türkiye’de fotoğrafçılığın efsanelerinden Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan bir antoloji Galata Kulesi’nde ziyarete açılacak.