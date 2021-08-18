Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Molière’in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu’nun Türkçeye tercüme ettiği ve Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyun, mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter olan Harpagon’un yaşadıklarını anlatıyor. Eserde, Harpagon karakterini ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandırıyor. Oyun, yarından itibaren 21 Ağustos’a kadar üç akşam saat 21.00’de Macunköy Yerleşkesinde açık havada seyredilebilecek. Bursa Devlet Tiyatrosu da 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyun ile açık havada başkentteki tiyatroseverlerle buluşacak. Açık Hava Yaz Oyunları, eylül ayının son haftasına kadar birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Yapay zekâ sanatı Ege sahillerinde Ouchhh Stüdyo, Zenger ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen ‘Parallel Universe’ sergisinin ardından DasDas iş birliğiyle ‘Multiverse Portal’ sergisi Bodrum’daki Yalıkavak Marina’da açıldı.

Ünlü tiyatrocu toprağı kazıp kendini diri diri gömdü Bursa’da yaptığı gösterilerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bahtiyar Keskin, vatandaşları fidan dikimine teşvik etmek için kendini diri diri toprağa gömdü.