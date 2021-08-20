Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival, günümüzün önemli piyanistleri arasında sayılan Anna Vinnitskaya ve İstanbul Müzik Festivali’nin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle başladı. “Başka Bir Dünya Mümkün” başlığını taşıyan festival, 16 Eylül’e kadar 14 farklı mekânda 20 konsere ev sahipliği yapacak. Öte yandan festivalin bu yılki “Onur Ödülü”, uluslararası keman virtüözü ve besteci Prof. Dr. Cihat Aşkın’a sunuldu.

Saraybosna Film Festivali başlıyor Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da bu sene 27’ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) bugün kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açıyor.