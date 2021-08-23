Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Touch Sanat Galerisi Hebil”de açılan “Devrim Erbil’in İstanbul’dan Bodrum’a” adlı sergide bir araya gelen çalışmalar, İstanbul’un kültürel atmosferini Ege’ye taşıyor. Serginin odak noktasını Bodrum, Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihî Yarımada ve Haydarpaşa gibi coğrafi ve tarihî simgeler meydana getiriyor. Osmanlı minyatür sanatına atıfta bulunarak eserlerini yorumlayan sanatçının sergisi, 21 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

Devrim Erbil’in hayatı beyazperdeye geliyor Türkiye’nin son dönem önde gelen ressamlarından Devrim Erbil’in hayatı, “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi ki” filmiyle beyazperdeye aktarılacak.