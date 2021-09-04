Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Ersoy yaptığı konuşmada, sinema sektörünün geliştiğini anlatarak "Türkiye’nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi hâline geldi. Uluslararası yapım firmaları prodüksiyon firmaları Türkiye’de artık çekimler yapmaya başladı. Bu bağlamda Hindistan’ın Bollywood Film Sektörünün de ilgisini çektik. Türkiye'nin farklı noktalarında çekimler yapıyorlar. En büyük yapım firmalarından bir tanesi daha önce TİGER 1 Filmini burada çekmişti. Uluslararası yapımların gelmesi, turizm ve tanıtım için önemli. Bundan sonra da farklı ülkeler Türkiye'yi tercih edecektir” şeklinde konuştu.

Bollywood’un tercihi Gaziantep Tarihi mekanları ve kültürü ile film yapımcılarının gözdesi haline gelen Gaziantep, Durga isimli Bollywood yapımı filme ev sahipliği yapıyor.