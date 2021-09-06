Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugünlerde Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam eden ve Sabancı Holding desteğiyle düzenlenen sergide, 22 genç sanatçı, metropole dair âdeta “durum tespitinde” bulunuyor. Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen’in çağrısıyla buluşan, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçen sanatçıların bir araya geldiği sergi, İstanbul’un mazisini ortaya koyarken, geleceğini de düşünmemizi sağlıyor.

ŞEHRE DAİR YORUMLAR

Mekâna özel hazırlanan eserler, çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal hayat, tarihî mekânlar, su kaynakları, ulaşım ve ütopya / distopya kavramlarının da aralarında bulunduğu temalar ışığında, şehir dinamiklerine dair yorumlar içeriyor. Sergi seçkisini yağlıboya resim, çizim, enstalasyon, fotoğraf, video, serigrafik baskının geniş bir mecra yelpazesi oluşturuyor. “Dün, Bugün, İstanbul”, 28 Kasım’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebiliyor.

“İstiklal” sergisi İzmir seferinde “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde İzmirlilerle buluşuyor.