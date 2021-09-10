Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akaretler Sıraevler’de 10 gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak faaliyet, A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarda ücretsiz görülebilecek. Faaliyeti değerlendiren Artweeks@Akaretler organizatörü Sabiha Kurtulmuş, “Yeni üretimler, keşifler bulabileceğiniz bir etkinlik olacak” dedi. 15 galerinin onlarca eserle katıldığı Artweeks@Akaretler’de Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan “Rasat” sergisi de sanatseverlerle buluşuyor. Akaretler No: 19’da 51 eser, Sinan Eren Erk’in küratörlüğünde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Faaliyet 19 Eylül’e kadar devam edecek.

‘Yüzleşme’ye çağıran sergi Pera Müzesinin yeni sergisi “Yüzleşme”, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve mezunlarının eserlerini bir araya getiriyor.