Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın en eski film festivalinde ödüller önceki gece sahiplerini buldu... İtalya’da bu sene 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali, Lido Yarımadası’nda yapılan mükâfat töreniyle sona erdi. Kadın film yapımcılarının ve Netflix eserlerinin öne çıkarıldığı festivalin büyük ödülü olan “Altın Aslan” da, Fransız kadın yönetmen Audrey Diwan’ın “L’evenement (Happening)” filmine verildi. Böylece Diwan, festivalin en büyük mükâfatını alan altıncı kadın oldu. Geçen sene Chloé Zhao’nun kazandığı “Altın Aslan” tarihte ilk defa iki yıl üst üste kadın yönetmene gitti. Geçtiğimiz ay yapılan 74. Cannes Film Festivali’nde de Altın Palmiye, kadın yönetmen Fransız Julia Ducournau’nun “Titane” filmine verilmişti. Bütün bu gelişmeler “ataerkil” olmakla eleştirilen festivallerin kadın yönetmenleri ön plana çıkarma çabası olarak yorumlandı. Yönetmen Diwan, filminde kadın merkezli bir kürtaj hikâyesi anlattı.

Öte yandan 78. Venedik Film Festivali’nin “Gümüş Aslan” ödülüne ise “The Power Of The Dog” filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü. Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne “On The Job: The Missing 8” isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise “Parallel Mothers” filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.