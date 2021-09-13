Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kadıköy Belediyesinin ilçede artan gürültü problemine karşı geçen hafta başlattığı farkındalık projesi, bu hafta Osmanağa’da gerçekleşti. Proje çerçevesinde pandomim gösterisi yapan sanatçılar, yaşama kültürüne dikkat çekti. Sanatçıların mesajı şu oldu: Bizler, yani ders çalışmak zorunda olan öğrenciler, bebeğini uyutmaya çalışan anne babalar, ertesi gün işe gitmek zorunda olan komşularınız olarak, siz eğlenirken bizlerin de gürültüsüz bir semtte yaşama hakkımıza saygı duymanızı bekliyoruz.