Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarih yazımını değiştiren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve bölgesi, önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak... Şehirde yeni keşfedilmeye başlanan arkeolojik alanlar “12 Tepe” adıyla, 23 Eylül'de yapılacak bir lansmanla dünyaya tanıtacak.



YENİ TEPELER KAZILACAK

Son arkeolojik tespitlere göre Göbeklitepe etrafındaki 11 kilometrelik sahada 11 tepe daha yer alıyor. Başta Karahantepe olmak üzere, bölgedeki diğer 11 ören yerinin, Göbeklitepe ile büyük benzerlikler taşıdığı biliniyor. Sayburç ve Çakmak Tepe’nin ilk defa önümüzdeki haftalarda kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bölgedeki 12 arkeoloji alanın adlarının ise; Sayburç, Taşlı Tepe, Harbetsuvan Tepesi, Sefer Tepe, Ayanlar Höyük, Çakmak Tepe, Yeni Mahalle (Balıklıgöl Höyüğü), Kurt Tepesi, Nevali Çori, Gürcütepe, Karahantepe ve Göbeklitepe olduğu iddia ediliyor. Sefer Tepe ve Sayburç’ta kazılar başlarken yılsonuna kadar 12 ören yerinde tarihin aydınlatılmaya başlaması bekleniyor. “12 Tepe” bölgesinin tarihinin yeni keşiflerle birkaç bin yıl kadar geri çekilebileceği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar 12 bin yıllık olarak bilinen bölgenin 15 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte otel yatırımlarının düşük olduğu bölgenin dünya çapındaki bilinirliğinin artması bekleniyor.





KARAHANTEPE'DEN MABET ÇIKTI

Tarihi Göbeklitepe’den birkaç bin yıl daha eski olduğu düşünülen Karahantepe'de devam eden kazılarda, yeni tapınak alanları bulunduğu iddia ediliyor. Öte yandan Karahantepe’den çıkan diğer arkeolojik eserlerin, 23 Eylül’de Urfa Arkeoloji Müzesinde açılacak bir neolitik dönem sergisiyle gözler önüne serilmesi planlanıyor. Sergide yaklaşık 50 tanesinin teşhir edilmesi bekleniyor.



GÖBEKLİTEPE NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Şanlıurfa şehir merkezinin 18 km kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe’de 1995 yılında Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt tarafından başlatılan kazı çalışmaları, modern tarih bilgilerini değiştirdi. Ören yerinde "dünyanın en eski tapınağı" olarak bilinen ve MÖ 8 bin yılında inşa edildiği düşünülen yapılar bulundu ve o devirde “avcı toplayıcı” olarak bilinen insanların yerleşik yaşadığı ortaya çıktı. Bölgede bulunan su toplamak için kullanılan sarnıç ve su kanalı ile çok sayıda tahıl işleme aleti bunu gösterdi.



Göbeklitepe BM’de sergilenecek Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası, Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek. Açılışta BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.

Göbeklitepe'nin tarihi birkaç bin yıl geride Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya’nın Çumra ilçesindeki 9 bin 400 yıllık Çatalhöyük kazı alanındaki Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin temelini attı.

Kültür Bakanı Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha bulduk Tarihin sıfır noktası olarak nitelendiren Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan çalışmalar sonrası 11 tane daha tepe bulundu.