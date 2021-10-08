MURAT ÖZTEKİN
Deniz Artun’un küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 1850-1950 yılları arasında Türkiye’de yaşamış 117 kadın sanatçının 232 eserinden bir antolojiye yer veriyor. Sergi, Türkiye’den çağdaş kadın sanatçılara köklerini gözler önüne seriyor. ÜNLÜ & Co sponsorluğunda düzenlenen sergi, 27 Mart’a kadar İstiklal Caddesi’ndeki Meşher’de açık kalacak.
Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler
Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.
‘Yüzleşme’ye çağıran sergi Pera Müzesinin yeni sergisi “Yüzleşme”, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve mezunlarının eserlerini bir araya getiriyor.