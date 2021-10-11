Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sunuculuğunu Şevval Sam ile Yekta Kopan’ın yaptığı festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonunda yapıldı. Törende, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda “En İyi Film” mükâfatı, Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı” filmine verildi. Karahan, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un elinden aldı. Hasta okul arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir çocuğun bürokrasiyle savaşınan odaklanan eser, aynı zamanda “En İyi Kurgu” ve “En İyi Senaryo” ödüllerine de layık görüldü.

Festivalde “En İyi Yönetmen Ödülü” ‘Kerr’ filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na giderken; “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”, ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle Nihal Yalçın’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise ‘Kafes’ filmiyle Tarhan Karagöz’e takdim edildi. Festivalin “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise “En İyi Uluslararası Film Ödülü”, “Libertad” filmiyle Clara Roquet’e, “En İyi Yönetmen Ödülü”, “Aurora” filmiyle Paz Fabrega’ya verildi. Gece, yönetmen, oyuncular ile protokol üyelerinin fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Altın Portakal’da ödül gerginliği: Tamer Karadağlı’nın tavırları geceye damga vurdu Bu yıl 58. düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın olurken ödülü Yalçın’a veren Tamer Karadağlı’nın hareketleri geceye damga vurdu. Yalçın, yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.