Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ödüllü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın Mimar Sinan’ın eserleri ve bu eserlerdeki çinilere odaklandığı enstantaneleri, “Miras: İstanbul’da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı” adlı sergide bir araya geliyor. Sanatçı fotoğraf karelerinde hem Türk çini sanatının estetiğini gözler önüne seriyor hem de Mimar Sinan’ın eserlerinin kıymetini... Sergide, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sultan II. Selim Türbesi, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii Avlusu, III. Ahmet Çeşmesi, Mısır Çarşısı, Süleymaniye Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Tophane-i Amire, Sultan Ahmet Camii gibi daha birçok eserin fotoğrafı da yer alıyor.

TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM

Türkiye’yi çok seven bir sanatçı olduğunu vurgulayan Keribar “Ben İstanbul’da doğan bir İstanbul çocuğuyum. Benim amacım Türkiye’yi en iyi yönleriyle yurt dışına tanıtıcı fotoğraflar çekmek” diyor. Küratörlüğünü Lütfi Şen’in üstlendiği 37 fotoğraflık sergi, 20 Ekim’e kadar açık kalacak.

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.

'Nazarin' sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Efsanevi yönetmenlerden Luis Buñuel’in "Nazarín" filminin kamera arkası, bir sergiye konu oldu.