Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Klasik sanatlarının gözdesi olan ebru, son yıllarda yurt dışında da büyük rağbet görüyor. O ülkelerin başında ise Rusya geliyor. Ebrudan ilham alan Rus ressamların yanında sanatı şifa kaynağı olarak görüp, terapi olarak ebru yapan sıradan Rusların sayısı da az değil…

Ebru sanatının en tanınmış simalarından Hikmet Barutçugil ise Rus sanatçılarla buluştu. Barutçugil’in meşhur barut ebrularına, beş Rus kökenli ressam eserlerini işledi ve ortaya sıra dışı bir sergi çıktı. İstiklal Sanat Galerisinin açılış sergisi olan “Şifa Veren Sanat-Ebru”, klasik sanatın “yabancı” yorumlarını bir araya getirdi.

Rus sanatçılarla tanışmasını ve serginin çıkış hikâyesini anlatan Barutçugil “Yıllardır beraber çalıştığım ressam Aygül Okutan, Türkiye’de yaşayan Rus kökenli sanatçıların atölyemi ziyaret etmek istediğini söyledi. Rus hanımlarla görüşüp, ebru karşısındaki şaşkınlıklarını ve ulvi duygularını görmek hoşuma gitti. Hemen ‘Ebrularla müşterek çalışma yapabilir miyiz?’ diye düşündük. Fikir beğeni görünce çalışmaya başladık. Sanatçılar ebrularımın üzerine resimler yaptı ve bu eserler oluştu” şeklinde konuşuyor.

KÖTÜLÜKLER GİTTİ

“Rus sanatçıların elinden çıkan eserleri gördükçe heyecanım arttı” diyen Barutçugil, sözlerine şöyle devam ediyor: Sanatçılar, pandemi döneminde, bu uğraşın şifa verici olduğunu düşündüler. Bu dönemdeki olumsuzlukları ebru yaparak atlattıklarını söylediler. Bu sebeple serginin adını ‘Şifa Veren Sanat Ebru’ koyduk.”

Rus sanatçılardan Tatiana Morozova ise “Ebruyu on sene önce televizyonda görmüş, yapmak istemiştim. Şansım yaver gitti, Hikmet Barutçugil’le tanışma şansı buldum. Ebru, resimden çok farklı bir sanat; bize çok fazla imkân sağlıyor. Ebru insanı güzel duygularla da dolduruyor ve motivasyon veriyor” şeklinde konuşuyor.

14 senedir Türkiye’de yaşadığını söyleyen sanatçı Jenya Yayıkoğlu da “Açtığımız sanat kurslarında insanlara modern sanat öğretirken ebruyla tanıştım. Ebru yapmıyorum ama onu hissederek yorumlar ürettim. Eseri duvara asıp, onunla konuşarak eserler yaptım ve ebruda hayaller gördüm. Fırçayla yapılmadığı için ebru bana çok enteresan geliyor” diyor.

Ebru ve modern resmi bir araya getiren 70 eserin teşhir edildiği “Şifa Veren Sanat-Ebru” sergisi 30 Ocak 2022’ye kadar Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisinde görülebilecek.

RUSLAR EBRUYU SAHİPLENDİ

Evlenerek geldiği Türkiye’de 15 senedir sanat hayatını devam ettiren serginin küratörü ressam Aygül Okutan ebru sanatına Türklerden sonra en çok rağbet gösteren milletin Ruslar olduğunu söyleyerek “Belki Ruslar, ileride birinci bile olabilir. Çünkü Rusya’da ebruyla daha serbest şekilde çalışılıyor. Rusya’da otistik çocuklar için özel ebru kursları da yapılıyor. Sanıyorum Ruslarla Türklerin karakterleri yakın. Çünkü her iki millet de, ne Avrupalı ne de Asyalı” diyor. Ebru sanatının farklı yönlerine de vurgu yapan Okutan “Ebruda suya teslim oluyorsunuz ve benlik ortadan kalkıyor. Bu natürelliği çok seviyorum. Ebru kalbimi dinlemeyi öğretti” şeklinde konuşuyor.

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