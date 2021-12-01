Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği, Karagöz Derneği ve Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Covid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı’nda “İstanbul’un Özel Tiyatroları” başlıklı oturum düzenlendi. Burada konuşan oyuncu Saban “Bizim özel tiyatrolarımızın en büyük problemi Batı’yı taklit etmek oldu. Batı taklitçiliği, bizim çok büyük bir hazinemizi öldürdü. Bu hazine, geleneksel Türk tiyatrosuydu ve dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Özel tiyatroculuk bir kent kültürü gerektirir, maalesef biz bunu sağlayamadık. Bence özel tiyatroların en büyük problemi ekip ruhunu kaybetmek oldu” dedi.

Londra, Paris ve New York gibi şehirlerde özel tiyatroların bir arada bulunduğunu da hatırlatan usta oyuncu, İstanbul’da belli yıllarda sağlanan bu durumun hâlihazırda mevcut olmadığını dile getirdi.

Devlet Tiyatroları genelindeki 10 farklı oyun Ankara'da buluşacak Devlet Tiyatrolarının (DT) Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen 10 farklı oyun, ‘Ankara Buluşmaları’ çerçevesinde 15-21 Kasım tarihleri arasında başkentte seyirciyle buluşacak.

Tiyatroya dijital kan: Google'dan 'sahne 2.0' Pandemi döneminde bütün dünyada büyük yara aldıktan sonra dijitalleşmeye başlayan tiyatrolardaki değişim devam ediyor. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen “Sahne 2.0” projesi de tiyatrocuların dijital mecralar yoluyla seyirciye daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak.