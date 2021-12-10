Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

S. Kudret Aksal’ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü üstlendiği oyun, İngilizce alt yazıyla Tunus Belediye Tiyatrosunda sanatseverlerle buluştu. DT Genel Müdürü Kurt “Yunus Emre ve Türkçe Yılı sebebiyle Almanya’da ve Arnavutluk’ta temsil verdik, şimdi de Tunus’tayız. İnşallah DT hem yurt içinde hem yurt dışında tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek” dedi.

Nedim Saban: Taklitçilik tiyatrodaki hazinemizi yok etti Usta oyuncu Nedim Saban, tiyatrodaki Batı taklitçiliğinden dert yandı.

Devlet Tiyatroları genelindeki 10 farklı oyun Ankara'da buluşacak Devlet Tiyatrolarının (DT) Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen 10 farklı oyun, ‘Ankara Buluşmaları’ çerçevesinde 15-21 Kasım tarihleri arasında başkentte seyirciyle buluşacak.