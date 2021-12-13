Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kapadokya’ya özgü sembollerle eserler üreten sanatçı Hatice Abalı’nın “Kapadokya’nın Perileri 2021 “ ismini verdiği illüstrasyon sergisi Argos in Cappadocia’da bulunan Müze Salonu’nda kapılarını açtı... Argos’un hikâyesinden ve Kapadokya’nın tarihî coğrafyasından ilham alan sanatçı Abalı, eserlerinde yıllarca antika pazarlarından topladığı Osmanlıca dergi kupürlerini, bölgeye özgü taşların üzerine çocukluğunda duyduğu, gördüğü ve hayal ettiği döngüyü bir etkileşim içine girerek aktarıyor. Sanatçı sergide, bölgeyi temsil eden atlar, balonlar, günün her devinimde ışık ve gölge oyunlarına sahne olan vadi, peri bacalarına dayanan merdiven ve güvercin gibi figürleri; akrilik, sulu boya ve kahve teknikleriyle yorumluyor.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.