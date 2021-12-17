Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Bağımsız sanatçıları desteklemek için oluşturulan yeni sanat faaliyeti One Akaretler, 27 sanatçı, yaklaşık 140 sanat eseri ve üç sanat inisiyatifi ile 20 Aralık -5 Ocak tarihleri arasında Akaretler No. 37-39’da sanatseverler ile buluşuyor.

Begüm Güney’in küratörlüğünü üstlendiği antolojide, farklı disiplinlerden eserleri sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Faaliyette; Are Projects, Noks Art Space ve Israil Indie Photography Group Gallery sanat İnisiyatifleri de yer alıyor. One Akaretler faaliyet günlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

KKTC’li sanatçılar yurt dışına açılıyor Ankara, KKTC’nin tanıtımına katkıda bulunmak için kültür, sanat ve eğitim alanında bir dizi adımlar atıyor...