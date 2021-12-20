Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

27 Aralık’a kadar devam edecek sergide, sanatçının hissettiği duyguları renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışa vurduğu, soyut ekspresyonist stilde eserler görülebiliyor. Karter’in resimlerinde kullandığı renkler, çizimler, doku ve şekil katmanlarının her biri, ruhun kendi özünde barındırdığı ışığı keşfetme yolculuğunu ve dönüşümü simgeliyor.

“Ruhun Derinliklerine Yolculuk” sergisi, her gün, saat 12.00-20.00 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

NASA Uzay Sergisi İstanbul'da kapılarını açtı NASA Uzay Sergisi, İstanbul Ataşehir'de kapılarını ziyaretçilere açtı.