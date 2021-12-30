Türkiye Gazetesi

Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) film serisinin ilk filmi olan 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği' tam 20 yıl önce vizyona girdi. J.R.R Tolkien'in kitaplarından uyarlanan üçlemede canlandırdığı Frodo karakteriyle bilinen dünyaca ünlü yıldız Elijah Wood, samimi açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki aktör, J.R.R. Tolkien’in kitaplarını hâlâ tam olarak okumadığını, kitaplar 'yoğun ve güzel' olsa da onları bitiremediğini itiraf etti.

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"HARİKA, EDEBİ VE GÜZEL AMA AĞIR"

Seride güç yüzüğünü yok eden Frodo Baggins'i canlandıran oyuncu, "Kitap yoğun, ayrıntılı, harika, edebi ve güzel ama ağır" derken, "Karakterim üzerinde yaptığım tüm çalışmalarla birlikte kitabı okumak zor gelmişti. Odağımı, senaryolarda yazıldığı gibi karakterin dünyasında yaşamaya ve sürece güvenmeye çevirdim" ifadelerini kullandı.

Toplamda 1100 civarında sayfadan oluşan kitap serisini 20 yıl geçmesine rağmen hala okumadığını söyleyen aktör, "Okumamış olmam saçma. Çok aptalca. Diğer herkes okudu" dedi.

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