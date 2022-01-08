Türkiye Gazetesi

Çizgi filmlerde genellikle dikkatimizi çeken karaktarlerin dört parmaklı olması ve eldiven takması. Peki neden Çizgi film karakterleri neden 4 parmaklı ve neden eldiven giyer? Gerçek uzun yıllar sonra açıklandı. Her gün izlemeden geçemediğimiz karakterler hakkında merak edilen bir detay ortaya çıktı. Tom ve Jerry, Tweety, Fred Çakmaktaş, Sylvester, Homer Simpson, Yosemite Sam, Ağaçkakan Woody, George Jetson, Mickey Mouse, Sünger Bob ve daha birçok çizgi film karakterlerinin dört parmaklı olma nedenleri açıklandı.

İŞTE DÖRT PARMAKLI OLMALARININ NEDENLERİ

Her gün izlediğimiz çizgi film karakterlerinin bir ortak noktası var. O da dört parmaklı olmaları... Tom ve Jerry, Tweety,fred çakmaktaş, Sylvester, Homer Simpson, Yosemite Sam, Ağaçkakan Woody, George Jetson, Mickey Mouse, Sünger Bob gibi bir çok çizgi film karakterinin dört parmaklı olmasının birçok nedeni mevcut.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLİNİN 4 PARMAKLI OLMASININ ASIL NEDENİ

Independent'in haberinde, beş parmak yerine dört parmak kullanılmasının nedeninin tamamen animasyon yapım süreciyle ilgili olduğu ve dört parmak çizmenin daha kolay olduğunu açıkladı

DAHA AZ MASRAF

Zamandan tasarruf etmenin yolu dört parmak çizmek. Öte yandan bu durum stüdyoların da daha az masraf yapmasını sağlıyor.

Teknolojinin ilerlemediği günlerde elle çizim yapıldığı için karakterlerin dört parmaklı çizilmesi bu açıdan önemliydi.

BEŞ PARMAKLI KARAKTERLER GÜZEL GÖRÜNMÜYOR

Teknoloji ilerledi ancak dört parmağa devam ediliyor. Bunun nedeni ise hem alışkanlıktan hem de çoğunlukla yuvarlak hatlı karakterleri beş parmaklı çizmenin güzel görünmemesinden kaynaklanıyor.

MUZA BENZERDİ

Walt Disney Productions'ın kurucusu ABD'li ünlü yapımcı Walt Disney eğer Mickey Mouse'un beş parmağı olsaydı ellerinin "bir salkım muz gibi görüneceğini" söyledi.

HAYVAN OLDUKLARI İÇİN GEREKLİ GÖRÜLMÜYOR

İlginç sebeplerden birisi de pek çok karakterin hayvan olması ve zaten beş parmaklı çizilmelerinin gerekli görülmemesinden kaynaklanıyor.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ NEDEN BEYAZ ELDİVEN GİYERLER?

Mickey Mouse, eldiven giyen ilk Disney karakteriydi. 1928 yılındaki Plane Crazy adındaki ilk Mickey karikatürünün elleri siyahtı. Bu meşhur aksesuarı 1929'da Opry House buldu.

ZITLIK ORTAYA KOYMAK

Fimler o zaman siyah-beyaz çekilirdi ve bu yüzden karakterlerin ellerini görmek zorlaşıyordu. Bu sayede beyaz eldivenler karakterlerin, hareketlerini ve ellerini vurgulamaya yardımcı oldu.

İNSANLAŞTIRMA

Walt Disney'in biyografisinde: "Mickey Mouse'un fare ellerini olmamasını gerektiğini ve bir insan eli gibi görünmesini istedik. Bu yüzden ona eldiven çizdik" açıklamasında bulundu.

Bu hüner öyle başarılıydı ki, Disney'in rakipleri tarafından dahi kabul edildi bile.

BUGS BUNNY DE ELDİVEN GİYDİ

Burada Universal Pictures'ın ve Warner Brothers'ın karakterleri olan Woody Woodpecker ve Bugs Bunny'yi beyaz eldiven giydiğini görebilirsiniz.

TOM VE JERRY’NİN GERÇEK İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çocukluğumuzda en çok izlediğimiz Tom ve Jerry’nin gerçek isimleri Warner Bros’un geliştirdiği MultiVersus oyununda ortaya çıktı.

MultiVersus oyununda kovalamacaları asla bitmeyen izleyenlerin de bitmesini istemediği, meşhur kedi ve farenin tam isimleri Thomas Jasper Cat. Sr. (Tom) ve Gerald Jinx Mouse (Jerry) olduğu ortaya çıktı.

Tom ve Jerry hakkında 'şiddet' suçlaması Salah Abdussadık, çizgi film denince hemen herkesin aklına gelen 'Tom ve Jerry' karakterleri hakkında ilginç bir tespitte bulundu.

Türk çizgi filmi, dünya markası olma yolunda Dünyada 18 ülkede 8 dilde yayınlanan yerli çizgi film, Johnson & Johnson’ın ardından ikinci uluslararası anlaşmasını Hilton ile yaptı. Hilton'un 13 otelinde misafirleri artık yerli kahramanlar karşılayacak .

İş güvenliği çizgi film olacak Avrupa Birliği’nin de destek verdiği proje kapsamında 70 işletmede maden eğitimi verilecek. İş güvenliği alanında çizgi film ve kamu spotu hazırlanıp dijital uygulama oluşturulacak