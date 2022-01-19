Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hann Yapım tarafından mart ayından itibaren birer ay arayla beyazperdeye getirilecek “İlk Seans NMSM”, “İkinci seans AEEP” ve “Son seans MTTH” adlı filmler, sadece 14 gün vizyonda kalacak. Her birinde tek başrol oyuncusunun yer aldığı filmlerin adları ise fobilerin baş harflerinden oluşuyor. Yönetmen Toktamışoğlu yeni üçleme hakkında şunları söylüyor: Seyircimizi bugüne kadar denenmemiş farklı bir tür bekliyor. Fobilerin insan aklını nasıl esir aldığını ve bir insana neler yaptırabileceğini izleyeceğiz. Proje fikri Hann Yapım Genel Müdürü Onur Aşa’ya ait. Farklı, çarpıcı bir tür seyircilerini bekliyor.

Sinemada bu hafta | 14 Ocak James Bond gibi casus filmlerinin üslubuna sahip “Kod 355”; Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan ve Diane Kruger gibi yıldız aktrisleri ajan rolünde bir araya getiriyor.