Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor, Balıkesir'in yemek kültürünü ve geleneksel lezzetlerini Ketebe Yayınları'ndan çıkan "Balıkesir Gastronomi Atlası" adlı son kitabında ele aldı. Asırlardır geleneksel usullerle hazırlanan birçok lezzeti yeniden ortaya çıkaran Akkor, Edremit'ten Susurluk'a, Bigadiç'ten Ayvalık'a, Dursunbey'den Manyas'a yeme içme kültürünün, tarihinin ve görülmesi gereken yerlerin izini sürdü, harita ve çizimlerle gezi rotalarını ve lezzet noktalarını hazırladı.

Yaklaşık 15 yıllık seyahatlerinin yanı sıra son iki yıldır Balıkesir gastronomisi üzerine odaklanan Akkor, Balıkesir'de bütün ilçelerin ve köylerin tereyağı, peyniri, ekmek ve helvalarını geleneksel bir şekilde ve yoğun bir emekle ürettiklerini söyledi. Balıkesir'de lezzet duraklarını keşfetmek isteyenler için bir rehber olan atlas, "Balıkesir Kahvaltısı", "Balıkesir Peynir Atlası" ve "Anıt Zeytin Ağaçları Atlası" gibi kısımlar ihtiva ediyor.

FESTİVAL GELİYOR

Öte yandan "Marka şehir" olma amacıyla birçok çalışmaya imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında 2-5 Haziran'da "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" düzenleyecek. Festivalde gıda üreticileri, restoranlar, konaklama tesisleri, turizm acenteleri, ulusal ve uluslararası gastronomi şehirleriyle kadın kooperatifleri stant açacak. Festival ayrıca sempozyum, yarışmalar, atölyeler, tadım etkinliği ve konserlere ev sahipliği yapacak.

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Berlin Film Festivali’nde Meltem Kaptan 'Gümüş Ayı’yı kazandı Dünyanın önde gelen film festivallerinden 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Meltem Kaptan, “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmiyle En İyi Başrol Oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.