Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eczacıbaşı, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecini fotoğrafladı. Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Eczacıbaşı’nın müzenin yeni binasının inşaatı sırasında çektiği fotoğraflar, Bülent Erkmen’in küratöryel konsept, kurgu ve tasarımıyla “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” başlığıyla İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında sergilenmeye başladı. Sergi, müzenin yeni binasının yapım sürecinden, bir daha kimsenin şahit olamayacağı anlara yer veriyor. 3 Temmuz tarihine kadar açık kalacak sergideki fotoğraflar aynı zamanda insan emeğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müzede senede 1-2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Diyanet Vakfı Kitap ve Kültür Fuarı Açılışı'nda konuştu. Erdoğan, "Bu müzede senede 1-2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimizin hizmetinde olacak" dedi. Erdoğan, "Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksunluklar, eksikler ile ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık" ifadelerini kullandı.