Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

murat.oztekin@tg.com.tr

'TOP GUN: MAVERICK'

YÜKSEKTEN UÇUYOR

Yönetmen Tony Scott’un 1986 yılında seyirciyle buluşturduğu “Top Gun”, sinemanın klasiklerinden olmasa da, havacılık üzerine akıllarda yer eden bir eserdi. Çok özel bir Amerikan hava takımında yaşananları merkezine alan film, Tom Cruise’u öne çıkarıp sinematografisiyle taklit edilen oldu. Tabii, gösterişli “savaş oyuncaklarının” sergilendiği “Top Gun”ın, örtülü bir Amerikan hamaseti taşıdığı inkâr olunamaz bir hakikatti.

Şimdi bu efsane yapım, geride kalan 36 senenin ardından yeni bir hikâye ile güçlü bir şekilde döndü. Yönetmenliğini Joseph Kosinski’nin yaptığı “Top Gun: Maverick” adlı filmde, Cruise yine başrolde ve yapımcılar arasında. Buna bir Tom Cruise filmi de demek mümkün. Eserde ayrıca Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Ed Harris ve Val Kilmer gibi isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor.

“Top Gun: Maverick”, ilk filmin hikâyesi üzerinden ilerliyor. Yıllar geçmiş, Maverick lakaplı kabiliyetli pilot, itaatsizlikleri yüzünden jetleri test eden bir yüzbaşı olarak kalmıştır. İçindeki uçma ihtirası ise hiç bitmemiştir. Yeni nesil insansız jetler konuşulup, İHA’lar öne çıksa da pilotlara hâlâ ihtiyaç vardır. Bu sebeple asi Maverick, “Top Gun” adlı özel birliğe yeniden çağrılır. Yıllar evvel eğitim aldığı birlikte bu defa 12 pilota eğitimcilik yapması istenmektedir. Zira Amerikalılara göre “kendi başına hareket eden” isimsiz bir ülkedeki nükleer tesisin yok edilmesi lazımdır. (İsim vermeyerek, ticari planlar riske atılmaz). Görünüşe göre birileri dünyaya yeninden nizam verecektir! Kendine has bakışını atan Maverick, istemese de vazifeyi kabul eder. Fakat ağır operasyon eğitimi için gelen pilotlar arasında, ölümünden sorumlu hissettiği Goose’un oğlu olan Bradley Rooster da vardır ve bu yüzden eski defterler açılır. Eski kız arkadaşı Penny de bu esnada ortaya çıkar…

YÜKSEK İRTİFALI

Hollywood’un eski filmlerine yıllar sonra eklenen halkalar, her zaman beklenen neticeyi vermiyor; bazen hafızalardaki eserin büyüsü bozuluyor. “Matrix”in son taksiti buna misal… Bu sebeple Yönetmen Joseph Kosinski ve Tom Cruise, aslında riskli sayılabilecek bir işe girişiyorlar ama beklentilerin ötesinde ortaya “yüksek irtifalı” bir eser çıkıyor! Film, hem duygu hem aksiyon tarafıyla seyircisini sarıyor; zekice yazılmış diyaloglar ve realist performanslar sunuyor. Eserde ilk filme ve ölen yönetmeni Tony Scott’a özel sahnelerle saygı ve atıfta bulunuluyor ama yeni bir üslupla çıta yukarıya taşınıyor.

SAVAŞ JETLERİNDE ÇEKİLDİ

Bilgisayar efekti kullanılmadan Cruise dâhil aktör ve aktrislerin havada, savaş jetlerinde oyunculuk sergiledikleri eser, bazen koltuğunuza tutunmanıza sebep olacak, bazen de kelimenin hakiki manasıyla nefeslerinizi kesecek türden süratli aksiyon sekansları barındırıyor. Bütün bunlar ilk filmle mukayese edilemeyecek kadar kaliteli. Goose’un oğlu üzerinden gelişen duygusal cephe de tesirli.

Öte yandan hakikat tutkusu, oyunculuklara da yansıyor. Tom Cruise, otuz küsur yıl sonra yeniden canlandırdığı rolde, havada nasıl tesirli bir performans ortaya koyulacağını gösteriyor. Jennifer Connelly’nin canlandırdığı Penny karakteri ile gelişen romantik yan hikâye ise biraz “havada” kalıyor. Ölçülü ABD, hamaseti de yer yer açığa çıkıyor.

Yine de “Top Gun 2” seyircisi âdeta bir kokpite hapsedip bırakmayan, nihayetinde “jet lag” gibi çarpan, başarılı bir eser. Aynı zamanda sinema salonlarının hâlâ vazgeçilmez olduğunun da ispatı mahiyetinde...

Yönetmen: Joseph Kosinski

Tür: Aksiyon, Dram

Ülke: ABD

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SÜPER KAHRAMAN BÖYLE OLUNUR!

Yönetmen Sinan Sertel’in “İçimdeki Kahraman” filmi, çizgi romanlardan çıkıp beyazperdeyi saran süper kahramanlar dünyasına sıra dışı cepheden bakan, absürt bir eser... Süper kahraman olduğunu zanneden bir gencin tabiatüstü güçlere erişmek için çıktığı yolculuğu işleyen filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Melih Yılmaz, Ulvi Kâhyaoğlu, Öykü Naz Altay ve Cüneyt Yalaz gibi isimler yer alıyor.

Eserdeki hikâye şöyle: Süper kahraman olduğuna inandırılan Kahraman, talihsiz bir kaza neticesinde kaybettiği babasının ölümünden kendini sorumlu tutar. Süper güçlerini keşfedip babasını geri döndüreceğine de yemin eder. Fakat aradan yıllar geçmesine rağmen, süper güçlerini bulamaz. Bu esnada tanıştığı Gizemli Adam sayesinde ise bir yolculuğa çıkıp, kendini tanımaya başlar...

GERÇEK DÜNYAYA DÖNÜŞ!

Yönetmen Sertel, kapitalizmin insanların egosunu güçlendirerek sattığı “süper kahramanlığı” alaycı bir şekilde resmediyor. Aslında kaderin olduğu gerçek dünyada sınırsız güçleri varmış gibi resmedilen karakterlerin sonunun ne olacağını gösteriyor. Sertel, bunu yaparken bazen bazı marjinal diyaloglara başvuruyor. Hasılı “İçimdeki Kahraman”, kendine has üslubuyla, enteresan bir sinema tecrübesi meydana getiriyor.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“Dijital Esaret”

“İkinci Seans: AEEP”

“Müsfer: Cin Kabilesi”

“Benim Güneşli Maad’ım”

'Engelsiz Filmlere' başvuru zamanı “Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla yola çıkan ve bu sene 17-23 Ekim tarihleri arasında 10’uncu defa gerçekleştirilecek “Engelsiz Filmler Festivali”, bütün Türkiye’den sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.