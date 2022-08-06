Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki önemli seslendirme sanatçılarının başında gelen Sungun Babacan, hayatını kaybetti. 63 yaşında vefat eden Babacan'ın ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

"SESLENDİRME CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından Sungur Babacan'ın ölüm haberini doğrulayan bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" denildi.

“SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM”

Yıllar önce verdiği bir röportajda işine olan sevgisini anlatan Babacan şöyle konuşmuştu:

“45 yıldır stüdyolardayım kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Bir söz var, eğer sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsınız diye. Ben hiç çalışmadım. Bir günün akşamında ne kadar yorgun yatarsam yatayım, ertesi gün işlerim ne kadar yoğun yorucu olursa olsun, sabah kalktığımda tekrar sıfır kilometrede oluyorum. Bundan daha güzel bir yaşam biçimi var mı?”

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

5 Ekim 1958 tarihinde dünyaya gelen Sungun Babacan, lisans eğitimini ise İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Seslendirme çalışmalarına TRT'de başlayan Sungun Babacan, bu zamana kadar birçok projede seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Başarılı seslendirme sanatçısı Sungun Babacan ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme üzerine eğitimler verdi.

Başta Tom Cruise olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde ünlü sanatçıların seslendirmesini yaptı. 2012-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı "Evim Şahane" programının dış sesi oldu. Ardından aynı program 2016 yılı eylül ayından itibaren TV8 ekranlarında yine mimar Selim Yuhay'ın sunuculuğunu yaptığı ve anlatımlarını Sungun Babacan'ın yaptığı "Güle Güle Oturun" adı ile devam etti.

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