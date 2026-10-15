Şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği burun sorunları nedeniyle mart ayında 13’üncü kez ameliyat masasına yatmıştı. Son hali merak konusu olan Dalkılıç, ilk kez bir davette kameraların karşısına geçti. Şarkıcının burnundaki tampon sebebi ile konuşmakta zorlandığı görüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Mart ayında 13’üncü kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, operasyonun ardından yaptığı açıklamada doktorundan olumlu haberler aldığını belirtmişti. Ünlü şarkıcı, o dönemde yaşadığı sürece ilişkin, “Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

13 defa ameliyat masasına yattı! Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

BURUNU YÜZÜNDEN ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Yaşadığı sağlık sorunlarının geçmişine de değinen Dalkılıç, burun kemiklerinin dışarı doğru çıktığını, doktorunun bu kemikleri alırken kıkırdağının da alındığını anlatmıştı. Şarkıcı, bunun ardından hayatının en zor dönemlerinden birini geçirdiğini söylemişti.

13 defa ameliyat masasına yattı! Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

Tedavi sürecinde burnuna farklı bölgelerinden alınan dokuların eklendiğini belirten Dalkılıç, hücre yenilenmesi ve iyileşme konusunda da sorunlar yaşadığını ifade etmişti.

13 defa ameliyat masasına yattı! Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

BESLENME DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

İyileşme sürecindeki sorunların nedenlerini araştırdıklarını söyleyen Dalkılıç, beslenme alışkanlıklarında değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Şarkıcı, tatlı, alkol, sigara ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını belirtmişti.

13 defa ameliyat masasına yattı! Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

MURAT DALKILIÇ'IN SON HALİ

Murat Dalkılıç, geçirdiği son operasyonun ardından ilk kez katıldığı bir davette görüntülendi. Burnundaki tampon nedeniyle konuşmakta güçlük çeken şarkıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala