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    • Haberler > Magazin > 42 bin liralık terlikleri olay olan Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu

    42 bin liralık terlikleri olay olan Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    42 bin liralık terlikleri olay olan Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu
    Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Giydiği pahalı kıyafetlerle ve aksesuarlarıyla adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde 42 bin liralık terlikleriyle gündem olmuştu. Turan, çok konuşulan terlikleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, yazılan rakamın doğru olmadığını söyledi.

    Eski milli futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde bir davete tüylü terlikleriyle katılmıştı.

    42 BİN LİRALIK TERLİK  

    Lüks yaşantısı ve pahalı marka ürünlerle sık sık gündeme gelen sosyetik güzelin terliklerinin fiyatının 42 bin lira olduğu iddia edilmişti. 

    42 bin liralık terlikleri olay olan Aslıdan Doğan Turan sessizliğini bozdu - 1. Resim

    "YAZILAN RAKAM DOĞRU DEĞİL"

    Milliyet'te yer alan habere göre Bebek'te objektiflere takılan Aslıhan Doğan Turan'a çok konuşulan terlikleri soruldu. Yazılan fiyatın doğru olmadığını abartıldığını söyleyen Turan "Neden konuşulduğunu ben de anlamıyorum. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Çok fazla dış etkenlere takılan bir insan değilim. Güzel bir davete gittim, orada da açıklamasını yaptım. "Salaş bir balıkçıya gideceğim" dedim. ‘Terlikle davete gidilir mi?’ durumu oldu. Ben çok rahatım. Bir haber değeri var mı bilmiyorum. Yazılan fiyat doğru değil. Hiçbir zaman fiyatlar çok doğru olmuyor. Ben rahat ettiğim şekilde takılıyorum. Terlik haber olmuş, ben şoktayım." ifadelerini kullandı.

    42 bin liralık terlikleri olay olan Aslıdan Doğan Turan sessizliğini bozdu - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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