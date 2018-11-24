Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tayfun Akalın'ın durumu ağır. Arzu Film, geçtiğimiz gün instagram hesabından, oyuncu Tayfun Akalın'ın beyin ameliyatı olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncu ile ilgili kendi internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.

"DURUMU AĞIR VE UYUTULUYOR"

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat camiasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, "Annesi ile yaşayan Tayfun Akalın, 2017 yılında annesini kaybedince huzurevinde yaşamaya başladı. Kısa süre sonra anjiyo olan usta oyuncumuz, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle baston yardımıyla yürüyordu ve konuşmasında kekemelik başlamıştı. Huzurevinde yer alan odası ikinci katta olan ve baston yardımıyla yürüyen Tayfun Akalın, merdivenlerden inerken dengesini kaybedince yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmiş. Şu an hastanede yoğun bakımda olan Akalın'ın durumu ağır ve maalesef uyutuluyor. Lütfen onun için dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki Tayfun Akalın'ın huzurevinde çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan Akay, "Tayfun Akalın'ın yakın arkadaşından edindiğim bir başka bilgi daha var. Usta oyuncu, ailesi ile ilgili yaşadığı problemlerden dolayı huzurevinde yaşıyormuş. Arkadaşının anlattıkları beni çok üzdü. Sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Tayfun Akalın, huzurevinde olduğu gibi maalesef hastanede de yalnız kalmış! Acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.