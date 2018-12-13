Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmacı olmak isteyen izleyicilerin yoğun ilgisi, bir süreliğine programın web sitesini çökertti ve başvuru telefonlarını kilitledi.

UFUK ÖZKAN: “İSTANBUL- MUĞLA ARASI MEKİK DOKUYORUM”



“100 Kişiye Sorduk” cümlesiyle efsaneleşen yarışma programı Aileler Yarışıyor’a olan ilgiden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Ufuk Özkan, “Bir yandan Muğla’da Kalk Gidelim dizimizin setine devam ediyorum, öte yandan haftanın 3 günü İstanbul’da yarışmanın setindeyim. Anlayacağınız İstanbul- Muğla arası mekik dokuyorum. Ama bu benim için yorgunluktan öte büyük bir keyif. Muğla benim ikinci evim oldu. Aileler Yarışıyor efsanesinin içinde yer almak ise paha biçilmez. ” Dedi.

Dünyada en çok izlenen formatlardan biri olan Aileler Yarışıyor Hafta içi her gün saat 15:45’te TRT1’de ekrana geliyor.