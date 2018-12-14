Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 14 Aralık birincisi kim oldu? 30 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim? Bu soruların cevabı merak ediliyor. Yemekteyiz, TV8 ekranlarının sevilen yarışması olmaya devam ediyor! Yemekteyiz 14 Aralık finalinde neler oldu? Yemekteyiz yarışmacıları birbirlerine kaçar puan verdiler? Yemekteyiz'in büyük ödülü 10 bin lirayı kazanan yarışmacı kim oldu? 3 saatlik yemek yapım aşamasını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, bütün hünerlerini sergileyerek büyük ödül için yarıştılar! Yemekteyiz 14 Aralık finaline dair merak edilen detaylar haberimizde sizlerle!

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT



Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YEMEKTEYİZ 7 ARALIK 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?



Tayfun Bey toplamda 20 puan alarak haftanın beşincisi oldu.

Özlem Hanım toplamda 32 puan alarak haftanın ikincisi oldu

Bülent Bey toplamda 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu

Biricik Hanım toplamda 36 puanla haftanın birincisi oldu.

Necmettin Bey yarıştı toplamda 31 puanla haftanın üçüncüsü oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

PAKİZE BAŞ

Birinci gün yarışmacısı. 44 yaşında, matbaacı. Aslen Ordulu olan yarışmacı, İstanbul'da yalnız yaşıyor. Bir kızı var. Kısa bir süre turizmle ilgilendikten sonra kendi işini kurdu.

BURAK BAKKAL

İkinci gün yarışmacısı. 23 yaşında sanat yönetmeni ve İstanbullu. Ailesiyle yaşıyor. İşini evinden yönetiyor. Yemek merakı çocukluk yıllarına dayanıyor.

NAZMİYE AKKÖMÜR

66 yaşında, ev hanımı. Aslen Rizeli olan yarışmacının 4 çocuğu 4 torunu var. Eşi vefat edene kadar Rize'de yaşıyan yarışmacı daha sonra İstanbul'a gelmiş, evinde örgü makinesiyle örgüler yapıp çocuklarının geçimini sağlamış.

YAVUZ AZAP

44 yaşında, işletmeci, aslen Trabzonlu. İki yıllık evli. Daha önceki dönemlerde marketlerde reyon şefliği, radyo programcılığı yapmış şu anda kendi kafesini işletiyor.

FİGEN YÜCETEPE

27 yaşında Sivaslı. Anaokulu öğretmeni ancak mesleğini hiç yapmamış. Güzellik uzmanı olmak için eğitim alıyor. Kendini çok takıntılı biri olarak tanımlıyor ve asla kuzu eti yemiyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.