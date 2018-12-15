Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye'de jüri olan Hadise ve Beyaz'ın samimiyeti aşk dedikodularına yol açmıştı. Uçankuş'un haberine göre, Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarına da son noktayı koydu. Bir AVM'den çıkarken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili de şöyle konuştu: 'Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız.

"GÜZEL ANLAR YAŞIYORUZ, EĞLENİYORUZ"

Yıllardır beni Murat Boz ile yazdınız şimdi Beyaz gelince onunla yazdınız. Güzel anlar yaşıyoruz, eğleniyoruz. İster istemez böyle şakalar çıkıyor. Öyle bir şey olsa gerçekten söylerim"

ACUN'UN VİDEOSU KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, tüm hızıyla çekimlerine devam ederken Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayınladığı bir video ortalığı fena karıştırdı. Hadise ile Beyazıt Öztürk'ün yakınlaştığı anların kaydedildiği görüntü, 'Ufukta yeni bir aşk mı var?' sorusunu akıllara getirdi.