Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta görülecek.
Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
24.12.2018 - 15:49 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta görülecek.
Etiketler : Sıla,ahmet kural,
594993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/594993.aspx
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