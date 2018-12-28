Yusuf Güney, Çengelköy’de tavukçu dükkanı açtı. Şarkıcı, ”6-7 aydır ‘en iyisini nasıl yaparım’ diye düşündüm. Üç ay boyunca fabrikada, unun araştırmasını ve geliştirilmesini yaptım. Ciddi bir emek harcadım. Kendim servis veriyorum. Şubeleşmeyi de planlıyorum” dedi.
Yusuf Güney, tavukçu oldu
28.12.2018 - 09:07 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yusuf Güney, Çengelköy’de tavukçu dükkanı açtı.
Etiketler : Yusuf Güney,
595559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/595559.aspx
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