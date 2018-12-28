Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Güney, Çengelköy’de tavukçu dükkanı açtı. Şarkıcı, ”6-7 aydır ‘en iyisini nasıl yaparım’ diye düşündüm. Üç ay boyunca fabrikada, unun araştırmasını ve geliştirilmesini yaptım. Ciddi bir emek harcadım. Kendim servis veriyorum. Şubeleşmeyi de planlıyorum” dedi.