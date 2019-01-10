Damla Peker ANKARA
Sinema yapımcıları ile salon işletme sahipleri arasında yaşanan krizi sona erdirecek 13 maddelik kanun teklifi dün komisyondan geçti. İşte bazı maddeler...
- Sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirecek.
- İşletmeciler, film gösterimleriyle ilgili bilgileri bakanlığa iletecek.
- Yabancı yapımcılara ülkede yaptıkları masrafın yüzde 30’u iade edilecek.
- Bakanlığın destek vereceği filmlerde geri ödemeler artık alınmayacak.
- Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.
- Sinemalarda gösterim şansı bulamayan yerli filmler için, sinema salonu işletmecilerine destek verilecek.