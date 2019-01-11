Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hande Erçel, verdiği bir röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı. Ancak iki gün önce durumu ağırlaşan Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

Hande Erçel’in vefat eden annesi Aylin Erçel, Twitter'da son retweet ettiği mesajda kızı için anlayış istiyordu. İşte Aylin Erçel'in retweet ettiği son mesaj:

'HANGİ ANNE KIZINA OLAN BU ANLAMSIZ NEFRETE DAYANABİLİR?'

"Lütfen ama lütfen şu kızın yakasından düşün, ailesini rahat bırakın artık. Haftalardır hastalıkla uğraşıyorlar ve siz hala daha linçten kötü yorumlardan vazgeçmiyorsunuz. Biraz merhamet, vicdan, kalp. Hangi anne kızına olan bu anlamsız nefrete dayanabilir? Yeter."