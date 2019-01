Türkiye Gazetesi

Dağ 2 filmi 2016'da vizyona girdiğinde gişede ciddi bir başarı yakaladı. Askeri diziler arasında en beğenilenlerden biri oldu. Severek izlenen Dağ 2 filmi bu akşam STAR TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı başrollerde Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar’ın yer aldığı filmi izleyiciler kaçırmamak için akşamı iple çekiyor. Peki Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 oyuncu kadrosunda kimler var? Dağ 2 filmi konusu ne? Dağ 2 hangi ilde çekildi? Dağ 2 hangi şehirde çekildi? Dağ 2 hangi köyde çekildi? aklınızdaki tüm soruların cevabı burada.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? DAĞ 2 HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ?

Dağ filminin 2’ncisinde karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 ekibinin zorlu mücadelesi anlatılıyor. Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar’ın yer aldığı Dağ 2’nin çekimleri başta Konya olmak üzere Ankara ve Adana‘da yapıldı.

DAĞ FİLMİ KONUSU

Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. Çok gizli bir görev için bu kez Özel Kuvvetleri 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne birlikte katılırlar. Bu görev, Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmektir. Karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 için kurtarma operasyonu son derece tehlikeli ve zorlu olacaktır.

Gişede başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ 2 filminde yine başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşırken Alper Çağlar da filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.

DAĞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul (Üsteğmen Oğuz Çağlar)

Ufuk Bayraktar (Uzman Çavuş Bekir Özbey)

Murat Serezli (Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa)

Ahu Türkpençe (Gazeteci Ceyda Balaban)

Atılgan Gümüş (Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin)

Murat Arkın (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar)

Ahmet Pınar (Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Çullu)

Armağan Oğuz (Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel)

Açelya Özcan (Nabat)

Buse Varol (Ece)

Ozan Ağaç (Çiya)

Uğur Özarslan (Er Savaş Civan Hatipoğlu)

MURAT SEREZLİ

Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa karakterine hayat veren Murat Serezli, Mimar Sinan Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarında görsel efektler ve animasyon alanlarıyla tanışan sanatçı, 15 yıl boyunca TV kanalları için görsel kimlikler ve üç boyutlu animasyonlar, reklamlar için de video efektler üzerine çalışmıştır. Bu dönemde aynı zamanda büyük bir TV kanalının ve gazetenin tüm tanıtım ve reklam filmlerini seslendirmiş, sitcom ve reklamlar yönetmiş, tanıtım filmleri çekti. 1999 yılından beri oyunculuk, seslendirme ve sunuculuk yapan Murat Serezli’nin oynadığı çeşitli türlerde 15’den fazla sinema filmi ve birçok dizi ve sitcom bulunmaktadır. Oynadığı çok sayıda reklam filmi bulunmaktadır. Sunuculuk alanında en son İyi Beslen Mutlu Yaşa’yı ve Kapanmadan Kazan’ı sunmuştur. Ayrıca özel gecelerde sunuculuklar ve TV/radyo için reklam filmleri seslendirmeleri yapmaktadır. “Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları”’ndaki drama performansları ile beğeni topladı. 2016'da Alper Çağlar'ın filmi Dağ 2'de rol aldı.

Murat Serezli: 'Oyunculuk beni seçti' “Hayatın getirdikleri, beni sinemaya yönlendirdi. Belki de kaçınılmaz sondu ve ben 30 sene direndiğimi sanıyordum...”

İşte Murat Serezli'nin gazetemize verdiği röportajdan Dağ 2 ile ilgili olan kısımlar...

Dağ 2 filminin gişe rekorları kırmasını bekliyor muydunuz?

Evet. Gişe başarısından senaryoyu ilk okuduğum andan beri emindim. Doğru zamanda olan bir filmdi.

Dağ 2 filminde Yarbay Veysel rolünü kabul etmenizdeki en önemli sebep neydi?

Müthiş senaryosu, gördüğüm/oynayacağım en derinlikli ve çok katmanlı karakter oluşu ve filmi çekecek olan kişinin bildiğim ve takdir ettiğim Alper Çağlar olacak olması.

DAĞ 2 İÇİN 15 KİLO VERDİM

Dağ 2’deki rolünüze nasıl bir hazırlık süreci oldu?

Muazzam çok çalıştım. 5 ay her gün spor yapıp 15 kilo verdim. Askeri filmler, röportajlar, kitaplar inceledim. Silah dergilerinden tutun, hayatta-kalma kitaplarına kadar bulabildiğim her şeyi inceledim. Askerlerin duygularını derinden anlamamı sağlayacak her türlü entelektüel çalışmanın dışında, rolümü analiz etmek için de duygusal boyutta çalışmalar yaptım. Senaryoyu defalarca inceleyerek karakterimin tüm yaşadıklarını, düşüncelerini, filmin her bir anındaki hislerini büyük bir detayla kurdum. Her bir nefes alışına bile çok özendim Veysel Yarbay’ın. Hayatımın rolü olmasını istedim.

Dağ 2’de en etkilendiğiniz sahne hangisi oldu? İlk izlediğinizde ne hissetiniz?

Etkilendiğim çok sahne var. Ayırmak istemiyorum. Tüm timin grup telsiz konuşması olsun, Türkmen kızının çarmıhtan kurtarıldığı sahne olsun, Veysel’in kendi kızını anlattığı sahne olsun, timine brövelerin verileceği gün olan konuşması olsun, ya da filmin sonunda son kale’deki koşusu olsun; hepsi her seferinde tüylerimi ürpertiyor.

Bu film sizin için bir dönüm noktası olduğu söyleyebilir miyiz?

Rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıllarca sadece komedi performanslarımın dikkat çekmesi yüzünden, ‘reklam ve komedi oyuncusu’ olarak bilinir olmuştum. Halbuki drama filmlerindeki performanslarım da yakın takipçilerim tarafından beğeni içindeydi. Bu kadar büyük çaplı bir filmde, bu kadar önemli ve büyük bir karakterin bana emanet edilmesi de benim kariyerimde bir ilkti, başrolünde oynadığım bu filmin 3.6 milyonluk gişesiyle 2016 yılının en çok izlenen filmi, tüm zamanların en çok izlenmiş 15. Türk filmi olması başarısı da.

UFUK BAYRAKTAR

Uzman Çavuş Bekir Özbey karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bir abisi, bir kız kardeşi vardır. Liseyi Gürsoy Koleji’nde okuduktan sonra eğitim hayatını sonlandırdı. Babasının Cihangir’de işlettiği Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başladı. Burada 2003 yılında ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi. Bayraktar, 2006 yılında Zeki Demirkubuz’un yönetmenliği yaptığı dram filminde başrollerinde Vildan Atasever, Engin Akyürek, Müge Ulusoy ve Ozan Bilen ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile 26.İstanbul Film Festivali, En iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 2009 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz’in başrollerde oynadığı "Ezel" dizisinde Tuncel Kurtiz’in oynadığı “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırdı. Bu dizideki rolüyle ülke çapında üne kavuştu. Ufuk Bayraktar, Merve Bayraktar ile evlidir. Efe Cevahir Bayraktar adında bir oğlu vardır. 2012 yılında senaryosu Turgut Özakman tarafından yazılan, Şevket Çoruh, Barış Çakmak, Serkan Ercan, Bülent Alkış, Rıza Akın, İlker Kızmaz gibi oyuncuların rol aldığı “Çanakkale 1915” adlı filmde Seyit Onbaşı rolünü oynadı. 2015 yılında başrolünü Hasibe Eren ve Selen Domaç ile paylaştığı “Kümes” adlı filmin senaryosunu yazdı ve kendisi yönetmenliğini yaptı. 2017 yapımı Vatanım Sensin dizisinde Dağıstanlı rolünü canlandırdı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

Dağ 2 filminde Üsteğmen Oğuz Çağlar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987’de İzmir’de dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite okuduğu yıllarda okulun tiyatro etkinliklerinde rol aldı. Daha sonra MOTA Sanat Atölyesinde Modern Oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra pek çok oyunda ve reklamda yer alan yakışıklı oyuncu, Medcezir dizisinde canlandırdığı İnanç karakteri ile tanındı. Benim İçin Üzülme, Dağ, Boynu Bükükler, Galip Derviş, Kurt Seyit ve Şura, Dağ 2 gibi pek çok önemli yapımda yer aldı.

AHU TÜRKPENÇE

Gazeteci Ceyda Balaban karakterine hayat veren Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977’de Samsun’da doğdu. Genç yaşta ilk tiyatroya ilgi duyarak, Müjdat Gezen konservatuarında eğitimi gördükten sonra “7 numara” ve “Azad” dizilerinde yer aldı. İlk rol aldığı sinema filmi ise Ezel Akay’ın “Neredesin Firuze” filmi oldu. Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden olan Bir İstanbul Masalı’nda başrolde yer alan Türkpençe, Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. Bu rolüyle de artık ülke çapında tanınan yetenekli oyuncu 2010 yılında ise ünlü Kaybedenler Kulübü filminde oynadı. Daha sonra başrolünde yer aldığı, Deniz Akçay'ın yazıp yönettiği 2013 yılı yapımı sinema filmi “Köksüz” ile büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu 2016 yılında ise Alper Çağlar’ın “Dağ 2” adlı filminde yer aldı.

MURAT ARKIN

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar’ı canlandıran Murat Arkın, 4 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye’nin usta aktörü Cüneyt Arkın'ın oğludur. Çocukken babasının oynadığı Vatandaş Rıza ve Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında ise Harem isimli komedi dizisinde “Kare Murat” karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırdı. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde de Arif rolünü canlandırdı. Asıl mesleği ise yazılımcılık olan Arkın’ın set arasındaki boşluklarda bile bu işi için çalışıyor. 2005’te Deniz Cüreklibatur ile evlenen Arkın’ın eşi ve 3 çocuğu Londra’da yaşıyor.