Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesinin ardından Kemal Sunal'ın eşi ve oğlu duygulandıran paylaşımlarla dikkat çekti. Sunal'ın eşi Gül Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Ergin Orbey, Ayşen Gruda ve Adile Naşit'in olduğu kareyi duygusal bir notla paylaştı.

"TEK BEN KALDIM FOTOĞRAFTAN"

Toplu çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gül Sunal, 30 Nisan 1976... Evlilik yıldönümümüz... Sevillanas. Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan..." notunu yazdı.

"YANINA GELİYOR İKİ GÖZÜNÜN ÇİÇEĞİ"

Sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri üzüntüye boğdu. Usta oyuncunun ardından dostları acılarını sosyal medyadan da paylaştı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise sosyal medya sayfasından, Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal'ın birlikte olan olan Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafını paylaşarak "Yanına geliyor iki gözünün çiçeği…" notunu ekledi.

Ayşen Gruda hayatını kaybetti | Ayşen Gruda Kimdir? (Ayşen Gruda Öldü mü? Ayşen Gruda neden öldü?) Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının cenaze programı belli oldu.Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda neden öldü?