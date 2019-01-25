Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazal Kaya'ya Ayşen Gruda'nın vefatının, sosyal medyada takipçileri tarafından hatırlatıldığı, bunun üzerine Ayşen Gruda ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddia edilmişti. 28 yaşındaki oyuncu, bu iddialara cevap verdi.

"TERBİYESİZLEŞMEYİN"

Bazı internet sitelerinde yayılan habere, Twitter hesabından tepki gösteren Kaya, "Kimsenin hatırlatmasıyla, verdiği tepkiyle paylaşım yapacak biri değilim ki bu bir ustaya veda mesajı. Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benden kendinize hele ki bu tarz bir içerikle haber çıkaramazsınız. Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin." dedi.

Kaya, daha sonra yaptığı bu açıklamayı sildi. Hazal Kaya'nın, Ayşen Gruda için yaptığı duygu dolu paylaşım şöyle;