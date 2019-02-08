Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Göztepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş duyurdu.

Atilla Menteş, açıklamasında "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.

Yalçın Menteş'in doktoru geçen hafta usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz."

Oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'dta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Star TV'de yayınlanan Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parladı.

Yalçın Menteş bir reklam ajansı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.

1995’te Dikkat Yalçın Menteş adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, 100 Ünlü Yüz adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Son olarak Akasya Durağı adlı komedi dizisinde oynadı

Yalçın Menteş, 1981'de Birhan Hanım ile İzmir'de evlendi, 1991 doğumlu Atilla adında oğlu var. Menteş, 2006 yılında eşi Birhan Hanım ile boşandı,

Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle 12 Nisan 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti.