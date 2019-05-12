Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın konuşması ile başlayan lansmanda, Cilt Bakım Kategori Marka Müdürü Hande Özusta yaptığı sunumla Diadermine markasının cilt bakım pazarına farklılık getiren yeni serisi Expert Active Glow ile ilgili detayları paylaştı. Konuşma ve sunumların ardından sahneye gelen Subway Jazz Station grubu ise keyifli şarkıları ile lansmana renk kattı.

Etkinliğe ünlü isimler katıldı

Davete birbirinden değerli isimler katıldı; Arzu Kunt, Aslıhan Güner, Burçin Abdullah, Cihan Şensözlü, Deniz Ağaoğlu, Fatih Ürek, Dilara Ege Çevik, Duygu Bal, Duygu Şenyürek, Gizem Hatipoğlu, Gizem Güven, Hazal Eylül Çelik, Jeniffer Boyner, Şilan Makal, Mert Kılıç, Merve Sevi, Nilay Cafer, Nilgün Esinli, Özge Ulusoy, Rıfat Yüzüak, Serap Dindar, Serap Sarı, Şebnem Demir, Şirin Ediger, Zeynep Özkaya…