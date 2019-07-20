Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyecanla beklenen Diriliş Osman'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. TRT 1 ekranlarından ATV'ye transfer olan Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosuna iki isim daha katıldı. Savaş sahneleri ve tarihi işleyişiyle izlenme rekorları kırmayı hedefleyen Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak.

Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey karakteri başarılı oyuncu Ragıp Savaş yengesi Zühre karakterini Ayşegül Günay oynayacak.

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır. Geçmişten günümüze birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema’da rol alan Ragıp Savaş 1998 ve 2002 yılları arası Bakırköy Belediye Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Sinema kariyerine 2004 senesinde Neredesin Firuze ile adım atan Ragıp Savaş, Ölene Kadar dizisinde yer almıştır. Usta oyuncu Ragıp Savaş aslen Kocaeli İzmit’lidir ve İzmit doğumludur.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok sinema ve dizide rol alan Ayşegül Günay, 1969 doğumludur. Özellikle Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan Yer Gök Aşk dizisinde Sultan karakteri ile ekran severlerin büyük beğenini kazanan usta oyuncu aslen Eskişehir’lidir.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman ilk sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.