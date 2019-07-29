Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül ayı itibariyle sezon içinde 5 sinema filmi çekmeyi hedefleyen usta senarist, oyuncu seçimlerinde çok hassas davranıyor.”Geldiler” isimli sinema filmini izlemeye gidenlerin bir değil üç film izleyeceğini de vurgulayan Mustafa Miraç Kaya, durum komedisine yeni bir boyut kazandıracağını da vurguladı. Mustafa Miraç Kaya, sinema sektörünün artık bütçelerinin star oyuncu kavramını kaldıramadığını ifade ederken “Ülkemizde birbirinden değerli star oyuncular var fakat maliyetleri teknik maliyetlerin bile çok üzerinde, oyunculuk sektöründe bence star isim kavramı böyle giderse biter, ben gözümü yetenekli gençlere diktim, filmlerimde oyuncu koçluğunuda üstlendiğimden senaryodaki karakterleri özenle seçiyorum. Geldiler isimli yeni filmimde Derya Aral ve Taylan Çatık bunlardan iki tanesi, filmde başka büyük yeteneklerin yanında Türk halkının övgüsüyle önemli yerlerde olan sürpriz isimlerde var” dedi.