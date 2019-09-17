Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda 50 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncunun okul zamanlarındaki kilolu hallerinin görüntüsü ise Akınözü'nün takipçilerini şaşkına uğrattı.

50 KİLO VERDİ

Şu an 70 kilo olan ve bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyerek, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim." demişti.