Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlayan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ünlüler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. İşte ünlülerin o mesajları:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını duyurdu. Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlatılan bu operasyon, bütün Türkiye’yi tek ses yaptı. Ünlüler de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlar ile şanlı ordumuza destek verdi. İşte ünlü isimlerin o mesajları:
İbrahim Tatlıses: Dileğim bütün bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yâr ve yardımcısı olsun.
Hadise: Dualarım sizinle şanlı Türk askeri! Allah yardımcınız olsun...
Sibel Can: Kalbimiz ve dualarımız şanlı Türk ordumuzla birlikte...
Hande Yener: Allah, kahraman Türk askerimizi korusun. Vatanımız size emanet.
Muazzez Ersoy: Rabb’im Mehmetçiğimizi, ana kuzularımızı korusun, beraberinde olsun.
Ajda Pekkan: Bütün dualarımız Mehmetçiğimiz ile... Allah vatanımızı korusun.
Oktay Kaynarca: Gazanız mübarek olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Acun Ilıcalı: Dualarımız, terör örgütlerine karşı mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimizle. Allah yardımcıları olsun.
Derya Uluğ: Allah askerimizi korusun, dualarımız onlarla. İHA
Ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajı
‘Barış Pınarı Harekâtı’ bütün Türkiye’yi birleştirdi. Ünlüler, sosyal medyadan “Allah yardımcınız olsun” mesajları paylaştı.
Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlayan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ünlüler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. İşte ünlülerin o mesajları:
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