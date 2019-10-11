Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlayan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ünlüler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. İşte ünlülerin o mesajları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını duyurdu. Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlatılan bu operasyon, bütün Türkiye’yi tek ses yaptı. Ünlüler de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlar ile şanlı ordumuza destek verdi. İşte ünlü isimlerin o mesajları:

İbrahim Tatlıses: Dileğim bütün bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Hadise: Dualarım sizinle şanlı Türk askeri! Allah yardımcınız olsun...

Sibel Can: Kalbimiz ve dualarımız şanlı Türk ordumuzla birlikte...

Hande Yener: Allah, kahraman Türk askerimizi korusun. Vatanımız size emanet.

Muazzez Ersoy: Rabb’im Mehmetçiğimizi, ana kuzularımızı korusun, beraberinde olsun.

Ajda Pekkan: Bütün dualarımız Mehmetçiğimiz ile... Allah vatanımızı korusun.

Oktay Kaynarca: Gazanız mübarek olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Acun Ilıcalı: Dualarımız, terör örgütlerine karşı mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimizle. Allah yardımcıları olsun.

Derya Uluğ: Allah askerimizi korusun, dualarımız onlarla. İHA