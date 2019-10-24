Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oya Başar uzun tiyatro molasına son verdi. En son BKM’nin Kadın ile Memur oyununda rol alan usta oyuncu, 6 yıl aradan sonra Plastik Aşklar projesi için sunulan teklife “Evet” dedi.

BEGÜM BİRGÖREN İLE SAHNEDE

Başar, başrolü Begüm Birgören ile paylaşacağı oyunda Alev karakterini canlandırıyor. Yapımcılığını Latif Koru’nun, yönetmenliğini Orçun Uçal’ın üstlendiği, Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı iki kişilik komedi sahnelenmeye başladı.

Oyunun kısa hikayesi :

Kendinizle ne kadar barışıksınız ya da küs?… Hiç düştünüz mü içinizdeki terk edilişin tuzağına? PLASTİK AŞKLAR, tıpkı yaşadığımız zamandaki aşklar gibi… bu yapaylıkla dalga geçebildiniz mi? Gittiğiniz her ortamda, hayatın en ortasında yüzünüze iliştirdiğiniz bir Mona Lisa gülüşüyle sıyrılabildiniz mi tüm olumsuzluklardan, aşktan, sevdadan?...

Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadarda alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadın… Mayıs ayı, Hıdırellez günü, doğa uyanmaya baharı getirmeye hazırdır. Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen bu iki kadın kendi baharlarını, karşılaştıkları bu gecede acaba neye evirecekler. Kendinizden çok şey bulacağınız muhteşem bir kahkaha tufanına hazır olun. Bizden, bizim içimizden sımsıcak bir komedi…