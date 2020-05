Türkiye Gazetesi

Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi. Mart ayında Can Aydın ile nişanlanan Didem Balçın'ın yaz ayında evlenmesi bekleniyordu.Ancak güzel oyuncu tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip Can Aydın ile sessiz sedasız evlendi.Çift, maskeleriyle objektiflere mutluluk pozları verdi.