Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi. Mart ayında Can Aydın ile nişanlanan Didem Balçın'ın yaz ayında evlenmesi bekleniyordu.Ancak güzel oyuncu tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip Can Aydın ile sessiz sedasız evlendi.Çift, maskeleriyle objektiflere mutluluk pozları verdi.
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
09.05.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile dünyaevine girdi. Yaz aylarında evlenmeyi düşünen çiftin bu kararı sevenleri için sürpriz oldu.
Etiketler : didem balçin,nikah,evlilik,diriliş,selcan hatun,
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